2019-08-22T09:15:58+03:00
Происшествия

В Туапсе организация незаконно сбрасывала сточные воды в акваторию Черного моря

Это обнаружилось в ходе проверки
Александра ПОДУШКО
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В Туапсе организация незаконно сбрасывала сточные воды в акваторию Черного моряВ Туапсе организация незаконно сбрасывала сточные воды в акваторию Черного моряФото: Архив "КП"
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Осенью 2018 года Туапсинская транспортная прокуратура заинтересовалась филиалом ФГУП «Росморпорт». Тогда при проверке выяснилось, что организация сбрасывает сточные воды в акваторию Черного моря с причала.

- Сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности юридическое и должностное лица ФГУП «Росморпорт» по ст. 7.6 КоАп (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), также направили исковое заявления в Октябрьский районный суд Новороссийска, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Требования прокурора были удовлетворены, но ФГУП «Росморпорт» обжаловало решение, подав апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд. Но и там оставили приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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