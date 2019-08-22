2019-08-22T09:41:57+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина напал с ножом на прохожего и похитил у него сумку с деньгами

Злоумышленник хотел отсидеться дома у знакомого, но там его нашли
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина напал с ножом на прохожего и похитил у него сумку с деньгамиНа Кубани мужчина напал с ножом на прохожего и похитил у него сумку с деньгамиФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Кавказского района позвонили из парикмахерской. Сотрудники заведения рассказали, что к ним зашел мужчина. У него была глубокая рана на плече. Молодой человек попросил позвонить в скорую и полицейским.

Потерпевший уже в больнице рассказал полицейским, что он снял в банкомате около 40 тысяч рублей, положил их в сумку и шел по центральной улице города, когда на него напал неизвестный мужчина с ножом. Злоумышленник сильно толкнул его в спину, от чего тот упал на землю, и попытался вырвать у него сумку с наличностью.

Вскоре нападавший ударил ножом в левое предплечье парня, перерезал ремни сумки и скрылся с добычей с места происшествия.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Неоднократно судимого 40-летнего жителя Красноармейского района задержали. Он решил отсидеться у знакомого, но его нашли.

Мужчина почему-то взял только 20 тысяч, а сумку с остальной частью денег выбросил недалеко от места происшествия.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 10 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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