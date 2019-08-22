В Абинском районе приставы арестовали 17 автомобилей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-22T10:16:20+03:00

На месте погасили долгов на 407 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Абинском районе Краснодарского края приставы вновь ловили неплательщиков. Здесь прошло рейдовое мероприятие с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

В рамках работы было арестовано 17 машин на общую сумму более 4 миллионов рублей. Здесь же, на месте должники погасили свои счета на общую сумму 407 тысяч рублей. Большинство неплательщиков были по налоговым платежам, административным штрафам и банковским кредитам.

- В ведомстве отметили, что рейдовые мероприятия с использованием системы «Дорожный пристав» показали высокую эффективность. Жителей других регионов данное мероприятие не затрагивает, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU