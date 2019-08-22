В центре Краснодара в результате аварии иномарка перевернулась на крышу

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-22T10:47:59+03:00

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Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях свидетели инцидента. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 07:30 22 августа на перекрестке улиц Седина и Кузнечной. На этом участке не работали светофоры.

- По предварительным данным, на перекрестке 39-летний водитель за рулем Daewoo Matiz не выполнил требование знака «стоп». В результате он столкнулся с Skoda Fabia под управлением 87-летнего мужчины. От удара Daewoo Matiz перевернулся, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Фото: соцсети

Напомним, в центре Краснодара каршеринговый автомобиль столкнулся с маршруткой. В аварии никто не пострадал. Инцидент произошел на остановке «улица Ленина», водитель легкового авто въехала в автобус сзади.

ИСТОЧНИК KP.RU