2019-08-22T11:03:41+03:00
Звезды

В Краснодаре 7 тысяч человек пришли на церемонию поднятия флага России

Мероприятие состоялось на Главной городской площади
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

7 тысяч человек 22 августа пришли на церемонию поднятия Государственного флага России. С праздником собравшихся поздравили первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко и председатель городской Думы Вера Галушко.

В митинге приняли участие представители администраций края и города, депутаты городской Думы, представители общественных организаций, политических партий, казачества.

- Мероприятие началось с торжественного выноса Государственного флага. Затем под звуки г гимна в исполнении оркестра Краснодарского военного гарнизона триколор подняли на флагшток. Творческие коллективы выступили с музыкальными номерами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В парках и скверах Краснодара на сегодня тематические программы и концерты с участием творческих коллективов. 24 августа перед зданием отеля «Mariot» в 18:00 состоится музыкальный фестиваль «Летний JAM».

В День флага в Краснодаре для проведения праздничных мероприятий перекроют для движения транспорта ряд улиц в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи пропала 45-летняя женщина
В Краснодаре в парке «Солнечный остров» снесли веранду
В Кущевском районе за взятку в 30 тысяч рублей осудят сотрудников ДПС
Появилось новое видео ночной перестрелки в Краснодаре
Несколько рейсов из-за грозы не смогли сесть в аэропорту Сочи
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
В Сочи родился кенгуренок
На Кубани злоумышленники проникли в магазин, чтобы украсть продукты
В Краснодаре мужчина ночью напал на девушку
В Краснодаре обновили фасад четырехэтажки на Димитрова
На Кубани увеличилось промышленное производство
В центре Краснодара в результате аварии иномарка перевернулась на крышу
После вмешательства прокуратуры в Приморско-Ахтарском районе уничтожили сорняк
В Абинском районе приставы арестовали 17 автомобилей
В Новороссийске трое подростков избили ребенка
На Кубани мужчина напал с ножом на прохожего и похитил у него сумку с деньгами
В Туапсе организация незаконно сбрасывала сточные воды в акваторию Черного моря
Температура воды в Черном море 22 августа 2019 года: В Анапе холодно купаться
Главный онколог Кубани рассказал о причинах колоректального рака
Из Москвы в Анапу отправится первый поезд с «детскими купе»
В Анапе пройдет фестиваль «Киношок»
На Кубани в Бейсугский лиман выпустили более 33 тысяч мальков севрюги
«Краснодар» уступает «Олимпиакосу» после первого тайма