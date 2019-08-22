В Краснодаре 7 тысяч человек пришли на церемонию поднятия флага России

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-22T11:03:41+03:00

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7 тысяч человек 22 августа пришли на церемонию поднятия Государственного флага России. С праздником собравшихся поздравили первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко и председатель городской Думы Вера Галушко.

В митинге приняли участие представители администраций края и города, депутаты городской Думы, представители общественных организаций, политических партий, казачества.

- Мероприятие началось с торжественного выноса Государственного флага. Затем под звуки г гимна в исполнении оркестра Краснодарского военного гарнизона триколор подняли на флагшток. Творческие коллективы выступили с музыкальными номерами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В парках и скверах Краснодара на сегодня тематические программы и концерты с участием творческих коллективов. 24 августа перед зданием отеля «Mariot» в 18:00 состоится музыкальный фестиваль «Летний JAM».

В День флага в Краснодаре для проведения праздничных мероприятий перекроют для движения транспорта ряд улиц в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU