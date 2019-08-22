2019-08-22T11:26:11+03:00
Общество

На Кубани увеличилось промышленное производство

Самые высокие показатели у организаций, которые занимаются выпуском металлургической продукции и стройматериалов
Александра ПОДУШКО
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На Кубани увеличилось промышленное производствоНа Кубани увеличилось промышленное производство
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За семь месяцев предприятия промышленности Краснодарского края отгрузили продукции собственного производства на 168,4 миллиардов рублей. Это на 12 процентов больше показателей прошлого года.

Самые высокие результаты у организаций, которые занимаются выпуском металлургической продукции и стройматериалов. У них отгрузка составила около 39 и 35 миллиардов рублей соответственно. Также в 3,6 раза выросло производство компьютеров, электронных изделий.

- Индекс промышленного производства на Кубани по итогам 2018 года был скорректирован и составил 105,2 процентов. Показатель объема отгруженной продукции также увеличился после уточнения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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