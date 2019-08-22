В Краснодаре мужчина ночью напал на девушку

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-22T11:54:47+03:00

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Инцидент произошел в Краснодаре в ночь со среды на четверг на улице Вишняковой. Неизвестный мужчина напал на девушку, она шла под путепроводом.

- Злоумышленник схватил ее за плечи, приказал молчать, когда она начинала сопротивляться, он ее душил и попытался даже ударить. Он пообещал девушке, что не сделает ничего плохого, если она будет себя хорошо вести, - сообщает «Регион Online».

Но мужчина был обеспокоен, все время озирался, туда сюда ездили машины. Это его и напугало. Неизвестный отпустил испуганную девушку и убежал.

В сети сообщают приметы мужчины. Его рост 180–185 сантиметров, чуть полноват, есть легкая небритость. На нем кепка, шорты и футболка.

ИСТОЧНИК KP.RU