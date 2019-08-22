На Кубани злоумышленники проникли в магазин, чтобы украсть продукты

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-22T12:07:05+03:00

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В станице Калининской сотрудники Росгвардии получили сигнал «Тревога» из продуктового магазина. Группа задержание выехала по указанному адресу.

- Прибывшие на место сотрудники осмотрели магазин и заметили разбитое витринное окно. В помещении находились мужчины. 39-летнего жителя Краснодара и 44-летнего сочинца задержали. Оба ранее были неоднократно судимы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

В магазине нашли сумку злоумышленников. В нее они засунули разные товары и продукты, которые хотели унести с собой, но не успели. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Задержанных передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU