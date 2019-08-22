2019-08-22T12:23:27+03:00
Общество

В Сочи родился кенгуренок

Жителям курорта предлагают выбрать ему имя
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Малыш появился на свет несколько недель назад в сочинском санатории «Октябрьский».

Когда кенгурята рождаются, они сразу забираются в теплое и безопасное место, в сумку матери, где растут. Выходить из уютного местечка они не спешат, это происходить только через полгода. До того времени можно увидеть лишь какие то части тела малыша.

- До сих пор пол детеныша не известен, соответственно, имя ему пока не придумали. Сотрудники санатория «Октябрьский» на своей странице в Instagram предлагают всем желающим подумать над этим и предложить свои варианты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Как сообщили пресс-служба санатория «Октябрьский», пользователи социальной сети уже нашли забавные прозвища, кенгуренка хотят назвать Сашей, Валей или Джедаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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