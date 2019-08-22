Несколько рейсов из-за грозы не смогли сесть в аэропорту Сочи
Аэропорт Сочи возобновил свою работу в штатном режиме - как и прежде он принимает рейсы.
Напомним, ранее из-за ночной грозы самолеты не могли зайти на посадку. Согласно данным авиатрекера, который отслеживает полеты в реальном времени, несколько лайнеров кружили над акваторией Черного Моря, потому что не могли приземлиться.
Из-за мощного грозового фронта было задержано прибытие не менее девяти рейсов. Несколько самолетов отправили на запасной аэродром в Краснодаре.
- С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, - сообщали в пресс-службе аэропорта.
Стоит сказать, что мощный грозовой фронт накрыл не только Сочи, но и другие районы края. Кубанские жители, завороженные природным явлением, начали делать снимки, а затем поделились фотографиями в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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