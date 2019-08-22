2019-08-22T12:38:42+03:00
Происшествия

Несколько рейсов из-за грозы не смогли сесть в аэропорту Сочи

Самолетам приходилось кружить над акваторией Черного Моря
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: flightradar24.comФото: flightradar24.com
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Аэропорт Сочи возобновил свою работу в штатном режиме - как и прежде он принимает рейсы.

Напомним, ранее из-за ночной грозы самолеты не могли зайти на посадку. Согласно данным авиатрекера, который отслеживает полеты в реальном времени, несколько лайнеров кружили над акваторией Черного Моря, потому что не могли приземлиться.

Из-за мощного грозового фронта было задержано прибытие не менее девяти рейсов. Несколько самолетов отправили на запасной аэродром в Краснодаре.

- С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, - сообщали в пресс-службе аэропорта.

Стоит сказать, что мощный грозовой фронт накрыл не только Сочи, но и другие районы края. Кубанские жители, завороженные природным явлением, начали делать снимки, а затем поделились фотографиями в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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