Несколько рейсов из-за грозы не смогли сесть в аэропорту Сочи

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-22T12:38:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Аэропорт Сочи возобновил свою работу в штатном режиме - как и прежде он принимает рейсы.

Напомним, ранее из-за ночной грозы самолеты не могли зайти на посадку. Согласно данным авиатрекера, который отслеживает полеты в реальном времени, несколько лайнеров кружили над акваторией Черного Моря, потому что не могли приземлиться.

Из-за мощного грозового фронта было задержано прибытие не менее девяти рейсов. Несколько самолетов отправили на запасной аэродром в Краснодаре.

- С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, - сообщали в пресс-службе аэропорта.

Стоит сказать, что мощный грозовой фронт накрыл не только Сочи, но и другие районы края. Кубанские жители, завороженные природным явлением, начали делать снимки, а затем поделились фотографиями в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU