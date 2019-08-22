2019-08-22T13:08:52+03:00
Происшествия

В Кущевском районе за взятку в 30 тысяч рублей осудят сотрудников ДПС

Они остановили пьяного водителя и начали вымогать у него деньги
Александра ПОДУШКО
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В Кущевском районе за взятку в 30 тысяч рублей осудят сотрудников ДПСВ Кущевском районе за взятку в 30 тысяч рублей осудят сотрудников ДПС
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В Кущевском районе два бывших сотрудника ДПС обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

27 ноября прошлого года мужчины несли службу на автомобильной дороге Староминская – Кущевская. Для проверки они остановили «Ладу Калину» под управлением местного жителя, который был пьян.

Инспекторы предложили нарушителю за 30 тысяч рублей не заводить на него дело. После этого они забрали у гражданина водительское удостоверение и дали время на поиски денег. Через два часа сожительница мужчины передала им вятку. После потерпевшие обратились с заявлением в территориальный отдел СКР по краю

- Мужчин после проведенной служебной проверки уволили. Уголовное дело направлено прокурором в Кущевский районный суд для рассмотрения по существу. Им грозит от 7 до 12 лет, со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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