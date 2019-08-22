В Краснодаре в парке «Солнечный остров» снесли веранду

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-22T13:21:04+03:00

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В Краснодаре в парке «Солнечный остров» собственник летней веранды «Есть Охота» добровольно снес сооружение. Конструкция располагалась возле его же ресторана.

- По поручению главы Краснодара, мы с администрацией города продолжаем пресекать факты установки незаконных сооружений в местах общего пользования, на зеленых зонах и городских парках. Ведем планомерную работу по расторжению договоров с владельцами торговых объектов, установленных в запрещенных местах, - рассказал генеральный директор МУП «Парки, инвестиции, туризм» Кирилл Клодт.

- Площадь земельного участка, на котором стояла веранда, составляет около 100 квадратных метров. Конструкция простояла здесь около года. После администрация провела беседы с собственником, и он добровольно, в досудебном порядке, демонтировал летнюю веранду, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU