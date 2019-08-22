В Сочи пропала 45-летняя женщина

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-22T13:34:55+03:00

В последний раз ее видели 16 августа

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В Сочи родные разыскивает 45-летнюю Баблидзе Светлану Николаевну. Из дома она ушла в четверг, 15 августа, и до сих пор не вернулась.

Последний раз ее видели 16 августа в Хосте рядом с магазином «Мастерок», который находится на улице Шоссейной. После этого ее телефон отключился и никакой связи с ней нет.

Рост пропавшей 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, ниже плеч, глаза карие.

- В день, когда она пропала, на ней была черная футболка с вышитыми разноцветными цветами на груди, темные бриджи и светлые балетки, на плече темно-синяя плащевая сумка, - сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Краснодарский край.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Баблидзе Светланы Николаевны, просят позвонить по телефону 112 или 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU