В Калининском районе мужчина ловил рыбу запрещенными снастями

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-22T16:52:56+03:00

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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В Калининском районе на местного жителя завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

- Сотрудники Гривенского отделения полиции, находясь на маршруте патрулирования в районе акватории Понурского лимана, заметили мужчину на резиновой лодке, который ловил рыбу запрещенными лесковыми сетями, - пишет ЮГ Times со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В лодке 45-летнего местного жителя нашли 70 штук рыб различных пород и запрещенные снасти. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU