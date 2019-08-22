В Калининском районе мужчина ловил рыбу запрещенными снастями
В Калининском районе на местного жителя завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
- Сотрудники Гривенского отделения полиции, находясь на маршруте патрулирования в районе акватории Понурского лимана, заметили мужчину на резиновой лодке, который ловил рыбу запрещенными лесковыми сетями, - пишет ЮГ Times со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В лодке 45-летнего местного жителя нашли 70 штук рыб различных пород и запрещенные снасти. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU