Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
Минимальная сумма вклада 150 тысяч рублей или 2 500 долларов США, срок – 181 или 367 дней. Вклад можно открыть при условии оформления инвестиционных продуктов по желанию:
- полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от СК АО «УРАЛСИБ Жизнь»: «Медицина будущего», «Робототехника» и «Золотодобывающие компании»;
- полис накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум» в рублях от СК АО «УРАЛСИБ Жизнь»;
- индивидуальный инвестиционный счет АО «УК УРАЛСИБ»: «Российские облигации» и «Российские акции» на сумму от 450 000 рублей;
- паи от АО «УК УРАЛСИБ»: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».
Подробности в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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ИСТОЧНИК KP.RU