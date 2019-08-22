Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-22T14:08:19+03:00

Это не только высокая процентная ставка по вкладу – до 9% годовых в рублях и до 3,0% годовых в долларах США, но и инвестиционный доход

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Минимальная сумма вклада 150 тысяч рублей или 2 500 долларов США, срок – 181 или 367 дней. Вклад можно открыть при условии оформления инвестиционных продуктов по желанию:

- полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от СК АО «УРАЛСИБ Жизнь»: «Медицина будущего», «Робототехника» и «Золотодобывающие компании»;

- полис накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум» в рублях от СК АО «УРАЛСИБ Жизнь»;

- индивидуальный инвестиционный счет АО «УК УРАЛСИБ»: «Российские облигации» и «Российские акции» на сумму от 450 000 рублей;

- паи от АО «УК УРАЛСИБ»: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».

Подробности в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15

ИСТОЧНИК KP.RU