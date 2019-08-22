2019-08-22T14:22:10+03:00
Происшествия

Расследование дела бывшего владельца новороссийского морпорта завершено

Братьям Магомедовым и Артуру Максидову вменяют хищения из госбюджета
Ева МУР@kp_kuban
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В СИЗО братья находятся больше годаВ СИЗО братья находятся больше годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совладельцы группы компаний «Сумма» были задержаны 30 марта прошлого года и больше года провели в СИЗО «Лефортово».

Сейчас фигурантам уголовного дела объявлено об окончании расследования. Вскоре им предоставят право ознакомиться с материалами, которые исчисляются тысячей томов.

Официальный представитель МВД ранее заявлял, что уголовное дело возбуждено по фактам хищений бюджетных средств в особо крупных размерах. В том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Пока не доказано, но речь, скорее всего, идет о строительстве стадиона к ЧМ по футболу в Калининграде и Новороссийском морском торговом порте. По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении 2,5 млрд руб.

Долларовому миллиардеру Зиявудин Магомедов были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество», «Растрата», «Организация преступного сообщества». Его брату Магомеду – по тем же статьям плюс «Незаконный оборот или хранение оружия». Всего братьям вменяют 6 эпизодов мошенничества, сообщает ТАСС из зала суда. Кроме них за решеткой оказался еще один топ-менеджер компании «Интэкс» (входит в «Сумму) Артур Максидов. Его обвиняют в мошенничество на сумму более 600 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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