2019-08-22T14:54:09+03:00
Экономика

РНКБ Банк открыл первый операционный офис в Краснодаре

Банк предоставляет полный комплекс продуктов и услуг для физических и юридических лиц
Иван ЕГОРОВ
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Новое отделение расположено по адресу ул. Красная, 145, и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Банк предоставляет полный комплекс продуктов и услуг для физических и юридических лиц.

Клиенты могут воспользоваться программами ипотечного кредитования на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге, Крыму, Москве и Краснодарском крае, оформить депозит или кредит, открыть банковскую карту, осуществить денежный перевод, оформить страховку и приобрести памятные монеты с уникальным дизайном.

Большинство финансовых продуктов и услуг желающие могут оформить дистанционно с помощью Интернет-банка и мобильного приложения «РНКБ 24/7».

РНКБ Банк также предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование юридических лиц (в том числе в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса), размещение средств на депозитах, получение банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Генеральная лицензия ЦБРФ № 1354 от 20.05.2015 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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