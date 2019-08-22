2019-08-22T15:46:40+03:00
Общество

Кубанцы принимают участие в мировом чемпионате WorldSkills

За награды поборются восемь молодых профессионалов
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Казани 22 августа 2019 года стартуют международные соревнования по профессиональному мастерству WorldSkills. На них поехали восемь представителей кубанского региона – школьники, студенты высших и средне-специальных учебных заведений.

- Конкуренцию им составят юные мастера своего дела из 63 стран и регионов. Два года назад представители Кубани заработали медали этого чемпионата, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в 2019 году представители Кубани будут соревноваться не только в классических дисциплинах. Они покажут свои умения в таких отраслях, как инженерия космических систем, мобильная робототехника, создание «умных» вещей.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Для участия в нем в Казань приехали почти 1,5 тысячи юных профессионалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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