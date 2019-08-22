На что жители Кубани потратили больше всего денег в 2018 году

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-22T16:14:01+03:00

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Расходы жителей Кубани в 2018 году сократились. В среднем до 15,8 тыс рублей на одного члена семьи. В 2017 этот показатель достигал 16 тыс рублей.

- Больше всего, 34,4% объема всех расходов жителей края приходилось на продукты питания. Затем идут расходы на транспорт и оплату ЖКХ, - говорится в данных Росстата.

На четвертое место по объему затрат у кубанских семей вышла покупка одежды и обуви, а вот на ремонты и приобретение бытовой техники они стали тратить меньше, чем годом ранее. Судя по данным Росстата, в Краснодарском крае живут очень здоровые люди – так как они тратят на здоровье меньше, чем на культурные мероприятия.

Жители края стали больше тратить на походы в кафе, а также оплату услуг связи.

ИСТОЧНИК KP.RU