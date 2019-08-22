2019-08-22T16:26:22+03:00
Происшествия

Вор вынес из квартиры в Туапсе ценностей почти на 1,5 млн рублей

Жертвой ограбления стал массажист мини-футбольного клуба из северного города России
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Туапсе в начале августа 2019 года была совершена кража из квартиры одного из домов, расположенных по улице Московских строителей. Полицию вызвали соседи, которые обнаружили незапертую дверь.

- Прибывшие на место сотрудники выяснили, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключи. Он похитил сейф в котором находилась дорогостоящая коллекция ножей, крупная сумма денег в различной валюте, слиток золота и ювелирные украшения, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Потерпевший, который является массажистом мини-футбольного клуба, базирующегося в одном из северных городов России, оценил нанесенный ущерб в сумму, более 1,3 млн рублей.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний ранее не судимый местный житель. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Криминалисты изучают изъятые с места преступления улики, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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