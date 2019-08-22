2019-08-22T16:59:07+03:00
Происшествия

10-летнего мальчика украли и увезли на Украину из Краснодарского края

Мать ребенка написала заявление в полицию
Ева МУР@kp_kuban
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Ребенок вместе с отцом уехал на Украину без разрешения материРебенок вместе с отцом уехал на Украину без разрешения матери
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Инцидент произошел 15 августа в станице Каневской Краснодарского края. Мама 10-летнего Игоря (имя изменено - адв.) Наталья забила тревогу, когда ее сын не вернулся после прогулки с отцом.

- Поступило сообщение, что малолетний мальчик был увезен в Луганскую область Украины его отцом и бабушкой без ведома его матери, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья украинских беженцев переехала в Краснодарский край, когда в соседнем государстве началась война. Наталья устроилась на работу продавцом, Игорь пошел в первый класс, а ее мужу Евгению устроиться на работу не удавалось.

Но как только жизнь в восточных областях Украины начала налаживаться, Евгений решил вернуться на родину в Луганск. Супруга яростно сопротивлялась. Дело дошло до развода. Евгений назначил день отъезда и пообещал сыну Игорю забрать его с собой. Так и произошло.

Теперь Наталья через правоохранителей пытается вернуть ребенка домой в Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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