10-летнего мальчика украли и увезли на Украину из Краснодарского края
Инцидент произошел 15 августа в станице Каневской Краснодарского края. Мама 10-летнего Игоря (имя изменено - адв.) Наталья забила тревогу, когда ее сын не вернулся после прогулки с отцом.
- Поступило сообщение, что малолетний мальчик был увезен в Луганскую область Украины его отцом и бабушкой без ведома его матери, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.
Известно, что семья украинских беженцев переехала в Краснодарский край, когда в соседнем государстве началась война. Наталья устроилась на работу продавцом, Игорь пошел в первый класс, а ее мужу Евгению устроиться на работу не удавалось.
Но как только жизнь в восточных областях Украины начала налаживаться, Евгений решил вернуться на родину в Луганск. Супруга яростно сопротивлялась. Дело дошло до развода. Евгений назначил день отъезда и пообещал сыну Игорю забрать его с собой. Так и произошло.
Теперь Наталья через правоохранителей пытается вернуть ребенка домой в Краснодарский край.
ИСТОЧНИК KP.RU