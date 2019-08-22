В Краснодаре особый противопожарный режим будет действовать до 15 сентября 2019 года

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-22T17:04:59+03:00

Это связано с установившейся жаркой и сухой погодой

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В Краснодаре решено продлить особый противопожарный режим до 15 сентября 2019 года. Это связано с опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Сейчас в краевой столице работают особые патрули, которые выявляют и пресекают факты выжигания сухой растительности. В городе действует строгий запрет на разведение костров, даже на территории частных домовладений, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас специалисты городских служб выкашивают траву, которая растет в непосредственной близости от жилых и промышленных зданий. Они укомплектованы средствами пожаротушения и специальной техникой.

В случае необходимости, в городе введут запрет для жителей на посещение лесопарковых зон.

Спасатели напоминают, что в случае возникновения ЧС их можно вызвать, позвонив с любого телефона по единому номеру – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU