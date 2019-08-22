2019-08-22T17:36:02+03:00
Происшествия

Краснодарца посадили за попытку кражи земли на 70 млн рублей

У мошенника изъяли большое количество поддельных печатей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Житель Краснодара привлек внимание сотрудников ФСБ своими частыми визитами в государственный кадастр недвижимости. Здесь он вносил сведения об участках, используя поддельные документы.

- Оперативники выявили десять таких эпизодов. Зломышленник намеревался обманным путем заполучить в собственность 1,5 га земли. Ее стоимость оценивается в 70 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Во время проведения обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли большое количество поддельных печатей краснодарских судов различной инстанции. Также были штампы других контролирующих организаций.

В отношении правонарушителя возбудили два уголовных дела. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года в колонии-поселении. Также осужденный заплатит штраф – 35 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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