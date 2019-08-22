2019-08-22T19:14:25+03:00
Происшествия

Жительница Уфы попала в больницу Ейска после попадания в голову заряда фейерверка

Сейчас обстоятельство ЧП выясняют полицейские
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: Иван МакеевФото: Иван МакеевФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В центральную районную больницу Ейска обратилась 62-летняя женщина с травмой головы.

- Медицинские работники диагностировали у потерпевшей ушибленную рану лба. Они вызвали сотрудников полиции, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Прибывшим стражам порядка потерпевшая рассказала, что получила травму во время проведения праздничного салюта. Один из фрагментов которого попал женщине в голову, причинив травму.

В данный момент сотрудники полиции Ейска проводят проверку по данному факту. Они устанавливают, кто запускал фейерверк, и были ли при этом соблюдены все необходимые меры безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Побои». По завершении проверки примут процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители Следкома встретились на Кубани с детьми-героями
В Краснодаре пройдут променад-концерты
Кубанские многодетные семьи получат землю с коммуникациями
Кубанские антикоррупционеры попались на взятке более чем в 1 млн рублей
Краснодарца посадили за попытку кражи земли на 70 млн рублей
В Краснодаре особый противопожарный режим будет действовать до 15 сентября 2019 года
10-летнего мальчика украли и увезли на Украину из Краснодарского края
Вор вынес из квартиры в Туапсе ценностей почти на 1,5 млн рублей
На что жители Кубани потратили больше всего денег в 2018 году
Кубанцы принимают участие в мировом чемпионате WorldSkills
На Кубани побит температурный рекорд 50-летней давности
Мальчика, которого отец посадил на цепь, заберет его мать через суд
РНКБ Банк открыл первый операционный офис в Краснодаре
Расследование дела бывшего владельца новороссийского морпорта завершено
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
В Калининском районе мужчина ловил рыбу запрещенными снастями
В Сочи пропала 45-летняя женщина
В Краснодаре в парке «Солнечный остров» снесли веранду
В Кущевском районе за взятку в 30 тысяч рублей осудят сотрудников ДПС
Появилось новое видео ночной перестрелки в Краснодаре