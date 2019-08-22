Жительница Уфы попала в больницу Ейска после попадания в голову заряда фейерверка

22 Авг. 19:13 2019-08-22T19:14:25+03:00

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В центральную районную больницу Ейска обратилась 62-летняя женщина с травмой головы.

- Медицинские работники диагностировали у потерпевшей ушибленную рану лба. Они вызвали сотрудников полиции, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Прибывшим стражам порядка потерпевшая рассказала, что получила травму во время проведения праздничного салюта. Один из фрагментов которого попал женщине в голову, причинив травму.

В данный момент сотрудники полиции Ейска проводят проверку по данному факту. Они устанавливают, кто запускал фейерверк, и были ли при этом соблюдены все необходимые меры безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Побои». По завершении проверки примут процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU