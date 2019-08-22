В Краснодаре пройдут променад-концерты

22 Авг. 19:54 2019-08-22T19:54:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в рамках акции, приуроченной к Всероссийской «Ночи кино», 24 августа 2019 года стартует цикл променад-концертов. Перед зрителями выступит Кубанский духовой оркестр с программой «Киношлягеры нашей эпохи».

Все неравнодушные к прекрасному смогут услышать полюбившиеся мелодии и композиции из таких всенародно любимых фильмов, как: «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Кубанские казаки» и другие, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГАУК КК «КТО Премьера» им. Л.Г. Гатова»

Подобные променад-концерты будут проводить каждые выходные до 15 сентября 2019 года на площади у Музыкального театра. Жителей и гостей кубанской столицы ждут также выступления Биг-бенда Георгия Гараняна и симфонического оркестра Музыкального театра.

Начало концерта 24 августа в 20:30, 25 и 31 августа в 20:00, в сентябре в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU