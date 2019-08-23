2019-08-23T07:16:27+03:00
Общество

В Краснодаре на Коммунаров снесли торговый павильон

Он стал 31 из 33-х наиболее проблемных объектов города
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

К разбору ларька на пересечении Коммунаров и Гоголя приступили 22 августа. Торговый павильон был установлен на одном из оживленных перекрестков краевой столицы незаконно. Он стал 31 из 33-х наиболее проблемных объектов города.

- Право собственности на участок было оформлено с предоставлением ложной информации о том, что объект - не временное, а капитальное строение. Через суд мы добились признания отсутствующим права собственности на земельный участок, - рассказал начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

- Следующий в очереди на снос - ларек на пересечении Ставропольской и Вишняковой. Материалы по этому объекту переданы на заседание комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений. После обсуждения будет издано постановление о демонтаже, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре в парке «Солнечный остров» собственник летней веранды «Есть Охота» добровольно снес сооружение. Конструкция располагалась возле его же ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замминистра строительства и ЖКХ России посмотрел на зеленые зоны Краснодара
В Сочи микроавтобус с фруктами столкнулся с легковушкой
В Краснодарском крае в выходные синоптики прогнозируют жару и дождь
В Новороссийске приезжий украл с предприятия альпинистское снаряжение
В «Орленке» слет юных энергетиков России
Четыре кубанских спортсмена примут участие в чемпионате мира по гребле в Венгрии
В Геленджике из незаконного оборота изъяли около 700 литров вина и чачи
В «Атамани» пройдет фестиваль, посвященный борщу
Температура воды в Черном море 23 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Туапсе
На Кубани мужчине выкололи глаз за долг в 500 рублей
В Ейском районе мужчина, которого обманули при покупке наркотиков, пожаловался на дилера в полицию
На Кубани на 7 процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов
В Кавказском районе отремонтируют старейшую школу
Представители Следкома встретились на Кубани с детьми-героями