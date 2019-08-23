В Краснодаре на Коммунаров снесли торговый павильон

СЕГОДНЯ 07:16 2019-08-23T07:16:27+03:00

Он стал 31 из 33-х наиболее проблемных объектов города

Изменить размер текста: A A

К разбору ларька на пересечении Коммунаров и Гоголя приступили 22 августа. Торговый павильон был установлен на одном из оживленных перекрестков краевой столицы незаконно. Он стал 31 из 33-х наиболее проблемных объектов города.

- Право собственности на участок было оформлено с предоставлением ложной информации о том, что объект - не временное, а капитальное строение. Через суд мы добились признания отсутствующим права собственности на земельный участок, - рассказал начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

- Следующий в очереди на снос - ларек на пересечении Ставропольской и Вишняковой. Материалы по этому объекту переданы на заседание комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений. После обсуждения будет издано постановление о демонтаже, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре в парке «Солнечный остров» собственник летней веранды «Есть Охота» добровольно снес сооружение. Конструкция располагалась возле его же ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU