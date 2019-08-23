СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-23T08:44:42+03:00

В Ейском районе мужчина, которого обманули при покупке наркотиков, пожаловался на дилера в полицию Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Житель Ейского района ночью решил купить наркотики. Для этого он зашел в популярную социальную сеть, где быстро нашел продавца.

Мужчина заказал 0,5 граммов синтетического наркотика. За это он заплатил 1300 рублей, деньги он добросовестно перевел на банковскую карту. В заявленное время товар, которого так долго ждал молодой человек, не пришел. Продавец перестал выходить на связь, видимо он рассчитывал на то, что люди, собирающиеся покупать наркотики, не станут обращаться в полицию.

16 августа парень, который нарвался на обман в Интернете, пришел с заявлением в Дежурную часть района. Он хочет, чтобы ему вернули деньги или отдали товар.

- Правоохранители проводят проверку по данному по факту. Расследование дела поручено участковому, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Если псевдо-наркодилера найдут, то на него могут завести уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU