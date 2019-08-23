2019-08-23T08:38:17+03:00
Происшествия

На Кубани мужчине выкололи глаз за долг в 500 рублей

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчине выкололи глаз за долг в 500 рублейНа Кубани мужчине выкололи глаз за долг в 500 рублейФото: Архив "КП"
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В полицию обратилась дежурная медсестра Выселковской МБУЗ ЦРБ. Она заявила, что к ним приемное отделение доставили 65-летнего мужчину с ножевым ранением левого глаза.

Сотрудники полиции стали выяснять обстоятельства данного дела. Они установили личность пострадавшего, а также восстановили хронику событий. Оказалось, что 17 августа около 12:00 в станице Березанской в частном доме по улице Красной произошел конфликт из-за денег. Потерпевший не выплатил своему 44-летнему рабочему 500 рублей.

- Злоумышленник, который яростно хотел получить деньги за свой труд, во время ссоры ударил кухонным ножом в левый глаз работодателя. После этого осознав, что натворил, мужчина вызвал потерпевшему скорую, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

После всех необходимых экспертиз, когда медики установят тяжесть вреда здоровью, причинного потерпевшему, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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