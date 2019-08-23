2019-08-23T09:07:04+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 23 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Туапсе

Во многих районах вода как парное молоко
Александра ПОДУШКО
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Во многих районах вода как парное молокоВо многих районах вода как парное молокоФото: Архив "КП"
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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

23 августа теплее всего плавать в Сочи и Туапсе - здесь вода прогрета до 26,3 градусов. В Адлере чуть прохладнее – 26 градусов. В Джубге водичка как парное молоко - 25 градусов, а в Геленджике до 24,9 градуса.

Освежающие заплывы в Анапе и Новороссийске – 23,9 градуса и 24 соответственно.

Приятная вода на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 25,4 градусов, в Приморско-Ахтарске и Ейске держится на отметке 24,7 градуса.

- По югу Черноморского побережья пройдет небольшой дождик, гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Днем очень жарко до +34, на участке Анапа-Геленджик До +36 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

Напомним, 22 августа на Кубани был побит температурный рекорд 50-летней давности. Температуру +37.5 градуса зафиксировали в Армавире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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