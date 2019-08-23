В «Атамани» пройдет фестиваль, посвященный борщу

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-23T09:19:54+03:00

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24 августа в выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль «Смачный борщец».

Праздник начнется в 11:00 на рыночной площади «Дурныця». Здесь выступит ансамбль «Атаманочка», а также пройдет дегустация кубанского борща. В 13:00 - пройдет конное представление «Джигитовка», а в 14:00 -обряд «Замес самана».

- В станицах будут проходить различные мастер-классы, работать харчевни, где будут презентованы разновидности кубанского борща, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Завершится праздник в 16:00 фолк-дискотекой, во время которой будут разыгрываться подарки от выставочного комплекса «Атамань». Мероприятие пройдет на рыночной площади «Дурныця».

ИСТОЧНИК KP.RU