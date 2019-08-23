2019-08-23T09:38:28+03:00
Происшествия

В Геленджике из незаконного оборота изъяли около 700 литров вина и чачи

Предприниматели продавали алкоголь в розлив без лицензии и сопроводительных документов
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике из незаконного оборота изъяли около 700 литров вина и чачиВ Геленджике из незаконного оборота изъяли около 700 литров вина и чачиФото: Архив "КП"
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В Геленджике полицейские провели рейд по выявлению и пресечению правонарушений в сфере потребительского рынка. Они выявили пять торговых точек по незаконной реализации вина и чачи.

- Четверо иногородних и один местный житель в возрасте от 25 до 66 лет продавали алкоголь в розлив без лицензии и сопроводительных документов. Из торговых объектов полицейские изъяли около 700 литров вина и чачи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении предпринимателей составили административные протоколы по части 1 статьи 14.17.1 КоАп (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Также у них изъяли продукцию и им грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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