2019-08-23T10:02:52+03:00
Спорт

Четыре кубанских спортсмена примут участие в чемпионате мира по гребле в Венгрии

Состязание стартовало 22 августа
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта краяФото: минспорта края
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В венгерском городе Сегед в четверг начался лицензионный чемпионат мира 2019 года по гребле на байдарках и каноэ. Он продлится по 25 августа.

- Мировой чемпионат в Венгрии станет самым важным этапом соревновательной подготовки к Олимпийским играм в Токио 2020 года. В соревновании примут участие 1500 спортсменов из 80 стран, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

В составе сборной России от Краснодарского края выступят заслуженные мастера спорта Александр Коваленко (С-2, 200 метров), Павел Петров (С-2, 500 метров, С-4, 500 метров), Виктор Мелантьев (С-4, 500 метров) и Олеся Ромасенко (С-1,200 метров).

ИСТОЧНИК KP.RU

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