В «Орленке» слет юных энергетиков России

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-23T10:14:28+03:00

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В «Орлёнке» увлечённые электроэнергетикой ребята, интенсивно получают полезные знания по архитектуре, технологиям и экономике цифровых электрических сетей, изучают инвестиционное проектирование и системную инженерию на основе agile-подхода.

Под руководством преподавателей и экспертов профессиональной сферы, в составе 11 групп по 8-10 человек, ребята активно работают над проектами, имеющими практическую ценность для цифровой энергетики, готовят разработки, связанные с применением новых технологий в электроэнергетической отрасли в целом. Результатом такой деятельности станут программы и приложения, которые ребята создадут сами. Их главная цель – упростить и модернизировать работу энергетических организаций.

«Смена ПАО Россети, открывает ребятам большие перспективы. Уже в юном возрасте они получают шанс быть замеченными, развиваться и получать поддержку в профессиональной среде, что вне сомнения, поможет им в дальнейшем обучении и карьерном росте. В свою очередь отрасль готовит для себя увлеченных, высококвалифицированных, востребованных и перспективных специалистов, готовых решать задачи самой высокой сложности», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Программа смены включает несколько направлений: «Гравитационный накопитель электроэнергии», «Battery sharing: платформа управления распределенными накопителями энергии», «DC-электроснабжение офисов и жилых домов», «AC/DC-микрогрид лагеря», «Устройство интеллектуального соединения многоквартирного дома с сетями», и др.

Юные энергетики уже побывали на подстанции «Лазурная» в Туапсинском районе, где специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» провели им экскурсию и рассказали о передовых технологиях, применявшихся при её строительстве. А также поучаствовали в игре-конкурсе «Если бы я был руководителем районных электрических сетей», на которой погрузились в действительность работы РЭС.

По итогам энергетической смены орлята продемонстрируют действующие прототипы проектных решений – расчеты, модели, программные продукты. Лучшие из них будут представлены в полуфинале Всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв» в сентябре 2019 года, который ежегодно проводят ПАО «Россети» совместно с Фондом «Сколково» (инновационный центр).

Организаторы: ПАО «Россети», ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU