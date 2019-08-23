В Новороссийске приезжий украл с предприятия альпинистское снаряжение

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-23T10:22:52+03:00

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В полицию Новороссийска обратился представитель одной из городских организаций. Он сообщил, что у них похитили альпинистское снаряжение на 60 тысяч рублей.

- Правоохранители опросили возможных свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения. Вскоре они установили личность злоумышленника и его местонахождение. 25–летнего жителя Санкт-Петербурга, который ранее работал в организации, полицейские задержали в Ленинградской области, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина рассказал, что знал, где находилось альпинистское снаряжение. А когда остался один, вывез предметы, на которые положил глаз. Часть похищенного имущества правоохранители изъяли и вернули на предприятие.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU