2019-08-23T10:22:52+03:00
Происшествия

В Новороссийске приезжий украл с предприятия альпинистское снаряжение

Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске приезжий украл с предприятия альпинистское снаряжениеВ Новороссийске приезжий украл с предприятия альпинистское снаряжениеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию Новороссийска обратился представитель одной из городских организаций. Он сообщил, что у них похитили альпинистское снаряжение на 60 тысяч рублей.

- Правоохранители опросили возможных свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения. Вскоре они установили личность злоумышленника и его местонахождение. 25–летнего жителя Санкт-Петербурга, который ранее работал в организации, полицейские задержали в Ленинградской области, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина рассказал, что знал, где находилось альпинистское снаряжение. А когда остался один, вывез предметы, на которые положил глаз. Часть похищенного имущества правоохранители изъяли и вернули на предприятие.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи микроавтобус с фруктами столкнулся с легковушкой
В Краснодарском крае в выходные синоптики прогнозируют жару и дождь
В «Орленке» слет юных энергетиков России
Четыре кубанских спортсмена примут участие в чемпионате мира по гребле в Венгрии
В Геленджике из незаконного оборота изъяли около 700 литров вина и чачи
В «Атамани» пройдет фестиваль, посвященный борщу
Температура воды в Черном море 23 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Туапсе
На Кубани мужчине выкололи глаз за долг в 500 рублей
В Ейском районе мужчина, которого обманули при покупке наркотиков, пожаловался на дилера в полицию
На Кубани на 7 процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов
В Кавказском районе отремонтируют старейшую школу
В Краснодаре на Коммунаров снесли торговый павильон
Представители Следкома встретились на Кубани с детьми-героями