СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-23T10:37:14+03:00

В Краснодарском крае в выходные синоптики прогнозируют жару и дождь Фото: Архив "КП"

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В Краснодарском крае с 23 по 25 августа будет жарко и пасмурно.

В пятницу местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метро в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 30…35 градусов, местами будет очень жарко до +37.

По югу Черноморского побережья также выпадут осадки, гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, в районе Новороссийска будет сносить с ног порывы до 17-20 метров в секунду. На участке Анапа-Геленджик днем столбики термометров покажут 31…36 градусов.

- 24 и 25 августа также местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в конце периода местами сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Ночь будет прохладно 18…23 градуса, днем же 30-35 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

На Черноморском побережье в выходные выпадет небольшой дождик. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. Днем 24 августа воздух прогреется до +35, 25 августа до +32.

Напомним, в Краснодаре особый противопожарный режим будет действовать до 15 сентября 2019 года. Это связано с установившейся жаркой и сухой погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU