В Сочи микроавтобус с фруктами столкнулся с легковушкой
В Сочи утром 23 августа на улице Транспортной произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, столкнулись машина марки «Тойота Королла» и микроавтобус «Тойота Хайс», который перевозил фрукты, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.
Легковушка ехала от кольца, и машину занесло на встречную полосу, здесь в нее влетел микроавтобус.
В результате аварии пострадали два человека - водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса. Всех пострадавших доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, в центре Краснодара в результате аварии иномарка перевернулась на крышу. ДТП произошло 22 августа утром, пострадавших нет.
ДТП в Сочи.Видео: instagram.com/chp_sochi
ИСТОЧНИК KP.RU