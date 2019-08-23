В Сочи микроавтобус с фруктами столкнулся с легковушкой

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-23T11:05:29+03:00

Есть пострадавшие, их госпитализировали [видео]

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В Сочи утром 23 августа на улице Транспортной произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, столкнулись машина марки «Тойота Королла» и микроавтобус «Тойота Хайс», который перевозил фрукты, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Легковушка ехала от кольца, и машину занесло на встречную полосу, здесь в нее влетел микроавтобус.

В результате аварии пострадали два человека - водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса. Всех пострадавших доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в центре Краснодара в результате аварии иномарка перевернулась на крышу. ДТП произошло 22 августа утром, пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727628" frameborder="0"></iframe> ДТП в Сочи.Видео: instagram.com/chp_sochi

ИСТОЧНИК KP.RU