2019-08-23T11:19:45+03:00
Общество

Замминистра строительства и ЖКХ России посмотрел на зеленые зоны Краснодара

Максим Егоров с рабочим визитом прибыл в краевую столицу
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Вместе Евгением Первышовым замминистра строительства и ЖКХ России посмотрел на зеленые зоны Краснодара. Максим Егоров оценил сквер «Пограничников», участок по Новороссийской и сквер 80-летия края.

- Видно, что объекты, которые были созданы в прошлом году за счет федеральных, региональных и муниципальных средств, содержатся, потому что у нас есть случаи, когда объекты делаются и медленно затухают, так как нет финансирования, - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

Как отметил глава города Евгений Первышов, в этом году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили сразу 6 зеленых зон. Сквер «Пограничников» стал самой большой территорией.

- Работы здесь завершены наполовину. До конца сентября в сквере появятся новые детские и спортивные площадки, оснащенные современным оборудованием, обновлено освещение. Здесь будет система автополива, камеры видеонаблюдения, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В целом Максим Егоров отметил позитивные результаты работы властей в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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