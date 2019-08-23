В Краснодаре в районе Сормовской загорелась крыша склада
Видео и фото с места происшествия выложили в Интернет случайные свидетели происшествия.
- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС 23 августа в 10:28. В 10:29 к месту происшествия были направлены первые пожарно-спасательные подразделения, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщается, что пожар произошел в одноэтажном складском помещении, расположенном на улице Сормовской. Это в пром зоне возле ТЭЦ.
В 10:35 пожарные прибыли к Сормовской на место происшествия и установили, что горит кровля. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. Было создано два боевых участка. В 11:05 на одном из них объявлена локализация.
В тушении участвуют 13 единиц техники, 4 ствола «Дельта». Организован штаб пожаротушения. Информация о случившемся уточняется. В 11:44 пожар был локализован на площади 250 квадратных метров.
Очевидцы в комментариях к постам сообщают о хлопках. Эта информация пока не подтверждается. Также нет данных о пострадавших.
Крупный пожар в Краснодаре.Видео: instagram.com/typodar
ИСТОЧНИК KP.RU