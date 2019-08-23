В Краснодаре в районе Сормовской загорелась крыша склада

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-23T12:12:59+03:00

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Видео и фото с места происшествия выложили в Интернет случайные свидетели происшествия.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС 23 августа в 10:28. В 10:29 к месту происшествия были направлены первые пожарно-спасательные подразделения, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщается, что пожар произошел в одноэтажном складском помещении, расположенном на улице Сормовской. Это в пром зоне возле ТЭЦ.

В 10:35 пожарные прибыли к Сормовской на место происшествия и установили, что горит кровля. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. Было создано два боевых участка. В 11:05 на одном из них объявлена локализация.

В тушении участвуют 13 единиц техники, 4 ствола «Дельта». Организован штаб пожаротушения. Информация о случившемся уточняется. В 11:44 пожар был локализован на площади 250 квадратных метров.

Очевидцы в комментариях к постам сообщают о хлопках. Эта информация пока не подтверждается. Также нет данных о пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727639" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Краснодаре.Видео: instagram.com/typodar

ИСТОЧНИК KP.RU