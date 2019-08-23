Новые правила расчета за электроэнергию — показания важно передать не позднее 26 числа

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-23T11:35:44+03:00

Это связано со вступившими в силу с 1 августа 2019 года поправками

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ПАО «ТНС энерго Кубань», как гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея, информирует: показания счетчиков, переданные после 26 числа, не будут учитываться в расчетах за текущий месяц. Это связано со вступившими в силу с 1 августа 2019 года поправками в Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., изменяющие правила расчета оплаты за потребленную электроэнергию. Это значит, что показания, переданные с 27 по 31 число, будут приняты в расчет оплаты за следующий месяц. Например, показания, которые переданы до 26 августа, будут использованы в расчете оплаты за август. Показания, преданные с 27 по 31 августа, будут учтены при расчете оплаты за сентябрь.

Передать показания счетчика можно следующими способами:

На главной странице официального сайта ПАО «ТНС энерго Кубань» https://kuban.tns-e.ru/population/

В «Личном кабинете» на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань»: https://lk.kuban.tns-e.ru/ (сервис доступен после регистрации).

В автоматическом режиме по телефону специальной линии для передачи показаний счетчиков 8 (861) 201-60-85 или по телефону Единого контактного центра 8 (861) 298 01 70

По СМС: на номер + 7 (918) 323-86-86

В СМС необходимо создать сообщение с текстом, который подходит для вашего типа счетчика: Номер лицевого счета (пробел) Показания счетчика (пример: 1102007544*7005).

При оплате платежного документа в терминалах банков, через банковские онлайн-сервисы и мобильные приложения.

Кроме того, в течение рабочего дня передать показания можно при оплате счета в банках или на почте, указав показания в специально отведенном поле платежного документа (графа «Текущие показания»), а также через специалиста Центра обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань» (адреса абонентских пунктов указаны в платежных документах).

Для того, чтобы расчет начислений каждого потребителя электроэнергии за прошедший месяц был основан на показаниях его прибора учета, рекомендуем внимательно следить за календарем и поставить себе напоминания в мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU