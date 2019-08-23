СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-23T12:10:39+03:00

В порту Туапсе лоцман застрял между бортами танкера и буксира, а после утонул Фото: Архив "КП"

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В конце декабря 2018 года в 04:35 с нефтеналивного причала № 2 морского порта Туапсе осуществлялся вывод танкера под руководством капитана.

- При этом проводку осуществлял лоцман 2-ой категории. Завершив ее, мужчина, находясь в спасательном жилете, стал спускаться с левого борта танкера. Вдруг он сорвался, упал в воду между бортами танкера и буксира, не смог оттуда самостоятельно выбраться и утонул, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Основной причиной, вызвавшей несчастный случай, явилось неудовлетворительное содержание организации рабочих мест на борту танкера. СК на транспорте возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда на танкере, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Проводятся следственные действия, направленные на установление ответственных лиц по соблюдению правил охраны труда, а также всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU