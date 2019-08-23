В Красноармейском районе подросток на мотоскутере сбил мужчину

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-23T12:48:21+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа в 22:20 в станице Ивановской Красноармейского района.

По предварительным данным, 16-летний ехал на мотоскутере «ОРЕОН». Он не включил фары. Из-за чего в неосвещенном участке по улице Ленина сбил 32-летнего пешехода. Мужчина шел по проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП подросток погиб на месте происшествия, мужчина-пешеход с травмами госпитализирован.

- Было установлено, что мотоскутер был технически неисправным, а также у парня не было прав. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Кубани за прошедшие сутки зафиксировано 24 ДТП, в которых 2 человека погибли и 33 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU