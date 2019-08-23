2019-08-23T13:11:06+03:00
Здоровье

В Павловском районе День здоровья посвятят профилактике болезней вен

Он состоится 24 августа
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В эту субботу пройдет очередная акция министерства здравоохранения Краснодарского края. В рамках реализации нацпроекта «Демография» состоится День здоровья и его посвятят профилактике болезней вен.

- Медработники проведут консультативно-диагностический прием пациентов на базе поликлиники павловской ЦРБ. Жители смогут попасть к врачам без записи и направления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Желающим измерят артериальное давление, возьмут анализ крови, определят уровень холестерина и глюкозы в крови, также предложат пройти ультразвуковую диагностику брахиоцефальных сосудов, флюорографию и ЭКГ.

В День здоровья пройдут мастер-классы по лечебно-профилактической гимнастике для вен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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