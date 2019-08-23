2019-08-23T13:34:12+03:00
Звезды

В Краснодаре на выходных пройдет праздник «Семья на спорте»

Он состоится в парке «Чистяковская роща»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краснодараФото: администрация краснодара
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В воскресенье, 25 августа, в Краснодаре пройдет праздник «Семья на спорте. Он состоится в парке «Чистяковская роща» с 10:00 до 19:00. Для гостей мероприятия подготовили соревнования, квесты, полосы препятствий, флешмоб.

Проект направлен на повышение статуса многодетных семей, пропаганду здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей, привлечение детей и родителей к спорту. Планируется, что в этом году в нем примут участие более 2 тысяч человек.

Участников мероприятия ждут квесты и полосы препятствий, которые будут проходить на всех площадках парка, а также конкурсы и розыгрыши от ведущих праздника.

- Флешмоб посвятят Дню российского флага. Также пройдет акция «Портфель первоклассника», новые рюкзаки ко Дню знаний получат 250 детей из многодетных и малообеспеченных семей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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