В одной из школ Краснодара в новом учебном году откроют 24 первых класса
Краснодарские школы готовятся к новому учебному году. В 2019-м первый раз за парты сядут почти 18,5 тысяч юных горожан.
- В нынешнем учебном году свои двери распахнет 91 школа краевого центра, - пишут Кубанские новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента образования.
В общеобразовательных учреждениях Краснодара сформировали 583 первых класса. Если считать по принципу «в среднем», то на каждое придется по 6 классов. Однако, из-за того, что некоторые школы юридически объединяют в себе две, то некоторые из них становятся своеобразными рекордсменами.
Общеобразовательным учреждением с самым большим количеством первых классов станет новая школа на ул. Героя Аверкиева, которая получит номер 104. Здесь появится первый класс с литерой «Ш», а всего их будет целых 24.
ИСТОЧНИК KP.RU