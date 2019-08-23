В одной из школ Краснодара в новом учебном году откроют 24 первых класса

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-23T16:45:58+03:00

Всего же в столице Кубани в первый раз за парты сядут почти 18,5 тысяч детей

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Краснодарские школы готовятся к новому учебному году. В 2019-м первый раз за парты сядут почти 18,5 тысяч юных горожан.

- В нынешнем учебном году свои двери распахнет 91 школа краевого центра, - пишут Кубанские новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента образования.

В общеобразовательных учреждениях Краснодара сформировали 583 первых класса. Если считать по принципу «в среднем», то на каждое придется по 6 классов. Однако, из-за того, что некоторые школы юридически объединяют в себе две, то некоторые из них становятся своеобразными рекордсменами.

Общеобразовательным учреждением с самым большим количеством первых классов станет новая школа на ул. Героя Аверкиева, которая получит номер 104. Здесь появится первый класс с литерой «Ш», а всего их будет целых 24.

ИСТОЧНИК KP.RU