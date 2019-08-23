В Краснодаре из раздевалки фитнес-клуба украли швейцарские часы и крупную сумму
Полицейские Краснодара разыскивают злоумышленника, который совершил кражу из раздевалки крупного фитнес-клуба на Кубанской Набережной. Преступление произошло средь бела дня. Посетитель пришел на тренировку как обычно в 16:45, переоделся и оставил свои вещи в шкафчике.
Вернувшись примерно в 18:30 он увидел, что замок хранилища поврежден, а из вещей пропали швейцарские часы марки «Breitling», которые потерпевший оценил в 150 тысяч рублей, и 70 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело о краже, ведется расследование и поиск злоумышленника, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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