2019-08-23T16:54:47+03:00
Общество

Грузовики продолжают ездить по закрытому для них Яблоновскому мосту в Краснодаре

Запрет на движение большегрузов по путепроводу действует с 12 июля 2019 года
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 12 июля 2019 года закрыли для движения автобусов и грузовых автомобилей Яблоновский мост. Несмотря на это, водители большегрузов игнорируют запрет.

- Чтобы не контролировать соблюдение ограничения силами сотрудников ГИБДД, с обоих сторон моста установили металлические рамки, ограничивающие габариты транспортных средств, которые могут проехать по путепроводу. Однако, в ночь на 14 июля в результате ДТП с участием автобусов, их попросту снесли, - пишут Кубанские новости.

Благодаря записи с камер видеонабдюдения, виновников аварии удалось установить. Чиновники обещали, что все затраты на установку новых ограничивающих конструкций выплатят именно они. С тех пор рамок на въездах на Яблоновский мост так и нет. Зато теперь по путепроводу без проблем проезжают грузовики, что попросту опасно, так как мост не рассчитан на такие нагрузки из-за своего технического состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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