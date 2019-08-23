В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-23T17:07:13+03:00

Его возводили около 16 лет

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре практически готов к сдаче один из старейших долгостроев – ЖК «Изумрудный». Сейчас идут последние проверки.

- Ожидается, что долгожданные ключи от своих квартир дольщики получат через несколько недель, пишет Юг Times со ссылкой на пресс-службу администрации кубанской столицы.

Чтобы завершить строительство данного объекта, была создана специальная комиссия. В результате ее работы был найден подрядчик, который согласился инвестировать средства и завершить возведение двух домов ЖК «Изумрудный. Благодаря этому из списка обманутых дольщиков убрали около 7 тысяч человек.

Жилой комплекс по адресу ул. им. Мачуги, 2 начали строить в 2003 г., но в 2005 г. работы остановили. На данный момент оба дома подключили к коммуникациям, благоустроили территорию, устанавливают детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU