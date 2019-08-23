2019-08-23T17:54:25+03:00
Общество

Выделенные полосы в Краснодаре очистят от припаркованного транспорта

Нерадивым водителям придется заплатить солидный штраф
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре в этом году организовали еще пять выделенных полос для движения общественного транспорта. 23 августа 2019 года прошли рейды по «выделенкам» на улицах Тургенева и Тюляева. Здесь работали эвакуаторы, которые забирали припаркованные авто на штрафстоянки, а водителям, выехавшим на не предназначенные для частного транспорта участки дороги, выписывали штрафы.

- Выделенные полосы позволяют общественному транспорту двигаться без помех, что увеличивает его скорость и помогает придерживаться графика. Подобные рейды теперь будут проводить регулярно, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что по выделенным полосам, кроме общественного, может двигаться только спецтранспорт и машины скорой помощи. Стоянка и остановка личных авто здесь строго запрещена. Если водителя поймают за езду по «выделенке», ему придется заплатить штраф в размере 1,5 тыс рублей. Тем, кто припаркует здесь своего железного коня, придется заплатить уже 2 тысячи рублей, а его автомобиль эвакуируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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