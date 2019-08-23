2019-08-23T18:39:39+03:00
Общество

На Кубани продолжается борьба с торговцами-нелегалами

С начала года в крае провели почти 10 тысяч рейдов по их выявлению
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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С начала 2019 года в Краснодарском крае провели порядка 10 тысяч рейдов по выявлению несанкционированной торговли. В результате, на нарушителей действующего федерального и регионального законодательства составили более 7,5 тысяч протоколов.

– На точках несанкционированной торговли реализуются продовольственные товары сомнительного качества. Часто они оказываются просто опасными для здоровья, так как продаются в антисанитарных условиях, лицами без медицинского допуска, а также без документов, подтверждающих их качество и указывающих производителя, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Порядка 3,5 тысяч административных протоколов, выписанных в отношении нарушителей правил торговли, уже направили для взыскания в Федеральную службу судебных приставов.

Стоит добавить, что больше всего продавцов, реализующих товар в неположенных местах, выявили в краевой столице, Сочи и Туапсинском районе. Общая сумма штрафов, наложенных с начала года на таких нарушителей, достигла 28 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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