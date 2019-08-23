2019-08-23T19:15:45+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

Любителей отечественных фильмов ждут на 15-ти площадках по всему городу
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Краснодар 24 августа 2019 году присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». В ее рамках можно будет бесплатно посмотреть отечественные фильмы.

- Гостей и жителей краевой столицы ждут на 15-ти площадках для просмотра кино. Причем, это не только кинозалы досуговых учреждений, но и парки, а также площадки под открытым небом. Помимо фильмов, все пришедшие смогут увидеть концертную программу и принять участие в тематических мероприятиях, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что в краевой столице «Ночь кино» стартует с марш-парада духовых оркестров и театрализованного шествия персонажей отечественного кино и мультфильмов. Оно стартует в 18:30 от ул. им. Чапаева и пройдет по ул. Красной до Пушкинской площади. Здесь расположится главный киноэкран региона.

Показ фильмов стартует в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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